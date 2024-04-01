Казахстанская спортсменка заняла пятое место на лицензионном турнире в Таиланде

В Таиланде стартовал Кубок мира по тяжелой атлетике, на котором штангисты также поборются за путевки на Летние Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

На стартовавшем 31 марта в Пхукете лицензионном Кубке мира по тяжелой атлетике первой из казахстанцев выступила Айнур Абдыхалыкова. Штангистка заявлена в олимпийской весовой категории до 49 кг. По итогам выступлений в группе С Айнур заняла 5-е место (72 кг в рывке, 88 в толчке, 160 в сумме). Первой в данной группе стала индонезийка Кантика Айса (84+100), второй – Дика Тоуа из Папуа-Новой Гвинеи (75+96), третьей -Там Нгуен из Ирландии (70+96).

Вопрос с олимпийской лицензией решится сегодня, 1 апреля, когда выступят участницы групп А и В данной весовой категории.

Кроме того, на Кубке мира от нашей страны примут участие Дарья Балабаюк (59 кг), Айсамал Сансызбаева (+87 кг), Ерназ Алпысов (55 кг), Сергей Петрович (89 кг) и Султан Мейрам (109 кг). Сергей Петрович, как и Айнур Абдыхалыкова, борется за олимпийскую путевку.

Всего на Кубке мира выступают 466 спортсменов из 110 стран.

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