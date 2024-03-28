Казахстанские тяжелоатлеты готовятся к лицензионному турниру

В Таиланде с 31-го марта по 11 апреля пройдет турнир по тяжелой атлетике за лицензии на летнюю Олимпиаду Париж-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

За лицензии в Париж будут от Казахстана будут сражаться Айнур Абдыхалыкова (49 кг) и Сергей Петрович (89 кг). В частности, представителю мужской сборной РК для того, чтобы получить путевку на ОИ-2024, необходимо, чтобы спортсмены из других стран Азии, которые не находятся в ТОП-10 мирового рейтинга данной весовой категории, не сумели превзойти результат казахстанца в 363 кг в сумме, показанный им в 2023 году. В обратном случае, Петровичу необходимо улучшать свое прошлогоднее достижение.

«На недавних сборах в Алматинской области Сергей в сумме поднял 375 кг, если он покажет в Таиланде аналогичный результат, то, в принципе, у него хорошие шансы для получения олимпийской путевки. В любом случае, все мы ждём хорошего выступления», - отметил главный тренер мужской НСК РК Даурен Бекмуханбетов.

Вместе с тем, Сергей Петрович заявлен в группе С (5 апреля), участники групп А и В выйдут на помост 6 апреля, тем самым, вопрос о лицензии решится в течение двух соревновательных дней.

Напомним, что казахстанские тяжелоатлеты принимали участие на всех Олимпиадах с 1996 года.

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