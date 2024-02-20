Сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала 12 медалей на ЧА в Тегеране

В столице Ирана - Тегеране завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении, на котором национальная сборная Казахстана завоевала 12 медалей разного достоинства, передает NUR.KZ.

В заключительный день казахстанцы победили в обоих эстафетах 4*400 метров. В мужской части золото принесли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Ефим Тарасов, Вячеслав Земс, в женской - Аделина Земс, Анна Шумило, Мария Шувалова и Кристина Кондрашова.

Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (бег на 60 метров с препятствиями).

Серебро выиграли: Иван Иванов (метание ядра), Ольга Сафронова (бег на 60 метров).

Обладатели бронзовых медалей: Аяна Болатбеккызы (бег на 1500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), Акбаян Нурмамет (бег на 800 м), Алина Чистякова (многоборье), Ефим Тарасов (бег на 400 м), Максим Фроловский (бег на 3000 м).

Таким образом на ЧА-2024 сборная Казахстана выиграла 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Отметим, всего в Тегеране выступили 29 казахстанских спортсменов.

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