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Казахстанский легкоатлет стал двукратным чемпионом Азии

Опубликовано:

Давид Ефремов
Давид Ефремов. Фото: olympic.kz

Казахстанец Давид Ефремов выиграл золото чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении, который проходит в иранском Тегеране, в беге на 60 метров с барьерами, передает NUR.KZ.

В решающем забеге спортсмен преодолел дистанцию за 7,60 секунды и стал двукратным чемпионом Азии в помещении. В прошлом году он также выиграл на 60-метровке с барьерами. Вторым в Тегеране в этой дисциплине стал китаец Цинь Вейбо (+0,03), третьим — филиппинец Джон Кабанг (+0,04).

Также в первый соревновательный день казахстанские спортсмены выиграли еще две медали. Иван Иванов занял второе место в толкании ядра (19,08 метра), уступив только индийцу Таджиндерпалу Сингху Туру (19,72).

Аяна Болатбеккызы выиграла бронзу в забеге на 1500 метров с результатом 4 минуты 37,20 секунды. Выше нее на пьедестале оказались индийка Хармилан Байнс и кыргызстанка Айнуска Калил кызы.

После первого соревновательного дня Казахстан занимает третье место в неофициальном общекомандном зачете. Выше располагаются только Китай (3 золота, 2 серебра) и Индия (3 золота).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2061545-kazahstanskiy-legkoatlet-stal-chempionom-azii/

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