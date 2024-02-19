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Легкоатлетка завоевала седьмую медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Тегеране

Опубликовано:

Казахстанская легкоатлетка Акбаян Нурмамет
Акбаян Нурмамет: instagram.com/qazathletics

Казахстанская легкоатлетка Акбаян Нурмамет принесла бронзовую медаль в копилку Национальной сборной на чемпионате Азии в Тегеране (Иран), передает NUR.KZ со ссылкой на qazathletics.

В дистанции на 800 метров она замкнула тройку лидеров, финишировав с результатом 2:13.10.

Отметим, что уже седьмая награда отечественных спортсменов на континентальном первенстве. Ранее Давид Ефремов завоевал "золото" чемпионата в беге на 60 метров с барьерами с результатом 7.60 секунды.

Елизавета Матвеева выиграла "золото" в прыжках в высоту покорив планку в 1.86 метра.

Иван Иванов стал серебряным призером в толкании ядра (19.08 метра).

Ольга Сафронова принесла стране "серебро" в беге на 60 метров (7.35 секунды).

Две бронзовых медали завоевали Аяна Болатбеккызы в беге на 1.5 километра (4:37.20) и Мария Ефремова в тройном прыжке с результатом 13.48 метра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2061804-legkoatletka-zavoevala-sedmuyu-medal-dlya-kazahstana-na-chempionate-azii-v-tegerane/

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