"Имею полное право": Илья Ильин о намерении выдвигаться на пост главы Федерации тяжелой атлетики

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Прославленный казахстанский спортсмен Илья Ильин заявил, что имеет полное право выдвинуть свою кандидатуру на должность главы Федерации тяжелой атлетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Илья Ильин признался, что изучал этот вопрос с юристами.

"Мы изучили это вопрос. Да, был небольшой вброс информации. Это неправда. Я имею полное право баллотироваться на пост главы Федерации тяжелой атлетики. Два юриста занимались этим, полностью проштудировали все правила – подтвердили, что я имею право. Документы все на сегодня поданы, и все в порядке. В региональную я полное право имею подавать документы", – заявил он.

При этом Ильин упомянул о своем раннем заявлении, что в 42 года он будет баллотироваться в депутаты. К слову, на данный момент Илье Ильину только 34 года.

"Я не знаю, что будет в 42. Сейчас я взял на себя миссию и хочу ее выполнить. А после посоветуюсь с семьей, с народом, уже приму решение, куда идти дальше", – отметил спортсмен.

Тем не менее, судьба Федерации тяжелой атлетики РК будет решена 17 марта 2023 года. Именно в этот день пройдет голосование за нового руководителя.

Напомним, что в конце января Илья Ильин предложил свою кандидатуру на пост главы Федерации тяжелой атлетики.

"Я готов, я созрел, готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет многих миллионов, я не богатый человек, но я знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать. Поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуру, "погоду в доме", а она у нас шаткая-валкая", – подчеркнул он.

Отметим, что Илья Ильин является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

За свою карьеру он четыре раза становился чемпионом мира, дважды – чемпионом Азии по тяжелой атлетике. В 2008 и в 2012 году принес Казахстану Олимпийское "золото", однако позже попал в допинговый скандал и был лишен награды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2012302-imeyu-polnoe-pravo-ilya-ilin-o-namerenii-vydvigatsya-na-post-glavy-federatsii-tyazheloy-atletiki/