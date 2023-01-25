"Я готов, я созрел": Илья Ильин предложил себя на пост главы Федерации тяжелой атлетики

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин на коллегии Министерства культуры и спорта выразил обеспокоенность по поводу работы Федерации тяжелой атлетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Илья Ильин напомнил, что уже два года в Федерации тяжелой атлетики он числится не как профессиональный спортсмен, а как спортивный менеджер.

"У меня есть обеспокоенность по работе Федерации тяжелой атлетики. Уже год мы находимся в непонятном состоянии: мы не можем найти президента Федерации тяжелой атлетики. Полтора года назад, когда я зашел уже как менеджер, я разговаривал с тренерами, были большие проблемы, но они оспаривали их.

Я говорил, что нам нужны психологи, мы обязаны поставить команду, потому что есть сложности", – заявил он.

Однако, по его словам, единства в решении проблем федерации не было.

"Мы разделились на две, потом - на три части. Приходилось выезжать в регионы и по семь часов говорить с тренерами и объяснять, чтобы не "похоронили" наш спорт. Мы (тяжелая атлетика - прим. ред.) - один из самых "медаленосных" видов спорта в стране, и должны сберечь это.

Вчера мне позвонили тренеры и сказали: "Илья, нужно что-то делать". Они предлагают работать одной командой, делать прозрачность и результаты, решать большие проблемы. А проблемы у нас есть: привозим медали, и тут же - допинг-скандалы", – добавил он.

В этой связи он попросил вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова и главу Минкультуры принять решение по деятельности Федерации.

"Я готов, я созрел, готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Да, у меня нет многих миллионов, я не богатый человек, но я знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать. Поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона. Нужно разобрать инфраструктуру, "погоду в доме", а она у нас шаткая-валкая", – подчеркнул Ильин.

В ответ министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что в курсе событий.

"Я знаю вопрос, надо отдельно встретиться, там системные вопросы есть", – коротко сказал он.

Напомним, в середине декабря сообщалось, что мужская сборная Казахстана завершила чемпионат мира по тяжелой атлетике с двумя медалями.

По данным сайта Olympic.kz, Илья Ильин родился в Кызылорде. Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по тяжелой атлетике. За свою карьеру он четыре раза становился чемпионом мира, дважды - чемпионом Азии по тяжелой атлетике.

В 2008 и в 2012 году принес Казахстану Олимпийское "золото", однако позже попал в допинговый скандал и был лишен награды.

В 2020 году Ильин завершил спортивную карьеру. В том же году он стал директором спорткомплекса в Кызылорде.

В конце 2020 он получил еще одну должность – назначен на пост главного научного сотрудника лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры".

Также в середине января этого года стало известно, что Илья Ильин женился во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006720-ya-gotov-ya-sozrel-ilya-ilin-predlozhil-sebya-na-post-glavy-federatsii-tyazheloy-atletiki/