Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении

Надежда Дубовицкая. Фото: olympic.kz

На чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Астане сборная Казахстана заняла весь пьедестал в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин, передает NUR.KZ.

На первом месте расположилась Надежда Дубовицкая с результатом 1,89 метра. Серебряную медаль завоевала Кристина Овчинникова, показавшая также 1,89. Замкнула тройку лучших Елизавета Матвеева - 1,84.

Таким образом, в активе сборной Казахстана три "золота". Ранее первыми стали Каролин Кипкируи в беге на 3000 метров и Элина Михина. Она выиграла финальный забег на 400 метров.

Михаил Литвин принес команде "серебро" (400 метров), Акбаян Нурмамет стала третьей в беге на 1500 метров. На втором месте завершила ЧА Ольга Сафронова (60 метров).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2009061-kazahstan-zavoeval-tri-medali-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike-v-pomeschenii/