Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях

Каролин Кипкируй. Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка кенийского происхождения Каролин Кипкируй стала чемпионкой Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в эти дни в Астане, передает NUR.KZ.

Представительница Казахстана стала лучшей в беге на 3000 метров с результатом 9:01.98. Китаянка Уга Хэ завоевала серебро, тройку лучших замкнула Юма Ямамото из Японии.

Еще одна наша соотечественница Ольга Сафронова взяла серебряную медаль в беге на 60 метров. Всего в первый соревновательный день было разыграно три комплекта медалей.

Напомним, что сегодня в Астане стартовал Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В турнире принимают участие 359 спортсменов из 31 страны мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2008974-kazahstan-zavoeval-pervoe-zoloto-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike-v-zakrytyh-pomescheniyah/