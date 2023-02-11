Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике в помещении

Элина Михина. Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Элина Михина стала победительницей чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении, который в эти дни принимает Астана, передает NUR.KZ.

Она стала лучшей в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 54.07. Второе место заняла Тхи Нгуен (Вьетнам) - 54.67. Замкнула тройку лучших Шри Майя Сари из Индонезии - 54.88.

В этом же виде программы у мужчин казахстанец Михаил Литвин финишировал вторым, став серебряным призером.

Также копилка сборной пополнилась бронзовой медалью, которую принесла Акбаян Нурмамет. На стала третьей в беге на 1500 метров.

Напомним, в первый день Каролин Кипкируи принесла Казахстана первое "золото", а Ольга Сафронова показала второй результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2009034-elina-mihina-stala-chempionkoy-azii-po-legkoy-atletike-v-pomeschenii/