Стала известна сумма призовых Норы Джеруто за победу на ЧМ по легкой атлетике

Нора Джеруто. Фото: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images

Казахстанская спортсменка кенийского происхождения Нора Джеруто за победу на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) получит 75 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

Напомним, что Джеруто заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями, установив при этом мировой рекорд (8:53.02).

Для Казахстана эта золотая медаль стала первой в истории. По словам Норы, гонка была непростой, в основном она опасалась спортсменок из Эфиопии.

Отметим, что за золото на чемпионате мира-2022 предусмотрено 70 тысяч долларов (33 млн тенге) призовых. Обладатели серебряной награды получат 35 тысяч (16 млн тенге), а бронзы - 22 тыс. долларов (10 млн тенге).

Добавим, что Нора Джеруто является уроженкой Кении, но в последние годы выступает за Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979581-stala-izvestna-summa-prizovyh-nory-dzheruto-za-pobedu-na-chm-po-legkoy-atletike/