Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто о победе на ЧМ-2022: Это было непросто

Нора Джеруто. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто высказалась о своей победе на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (штат Орегон, США), передает NUR.KZ со ссылкой на worldathletics.org.

Напомним, что Джеруто завоевала золото в беге на 3000 метров с препятствиями. При этом она установила мировой рекорд (8:53.02).

Отметим, что эта золотая медаль стала первой в истории Казахстана на чемпионатах мира по легкой атлетике.

"На старте я опасалась своих коллег из Эфиопии. Они такие же чемпионы, как и я. Я старалась изо всех сил, чтобы выиграть гонку. Это было непросто.

Я бежала впереди, потому что мне нравится контролировать гонку, а также чтобы убедиться, что могу бороться за медали.

Хочу сказать спасибо моему отцу, матери, тренеру, соперникам, а также моему менеджеру и сестре, которая не смогла попасть в финал, но я хочу сказать ей, что она следующая чемпионка", - прокомментировала победу Джеруто.

Напомним, что Нора Джеруто является уроженкой Кении, но последние несколько лет она выступает за Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979548-eto-bylo-neprosto-kazahstanskaya-legkoatletka-nora-dzheruto-prokommentirovala-svoyu-pobedu-na-chm-2022/