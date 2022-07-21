Впервые в истории Казахстан завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике (видео)

Нора Джеруто. Фото: Jewel Samad/Getty Images

Представительница Казахстана Нора Джеруто принесла первое в истории нашей страны золото чемпионата мира по легкой атлетике. Уроженка Кении стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 метров.

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На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин, пишет Sports.kz.

Легкоатлетка Нора Джеруто, представляющая Казахстан, преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль.

Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).

Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

Отметим, что в финал ЧМ по легкой атлетике пробились 2 спортсменки из Казахстана. Нора Джеруто и Надежда Дубовицкая, которая выступает в прыжках в высоту.

Напомним, что ранее в беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9:01.54.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979470-vpervye-v-istorii-kazahstan-zavoeval-zoloto-chempionata-mira-po-legkoy-atletike/