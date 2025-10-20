jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Матч "Кайрата" в Лиге чемпионов: в Алматы ограничат движение на улицах и запустят автобусы для болельщиков

      Опубликовано:

      Центральный стадион Алматы
      Центральный стадион. Фото: акимат Алматы

      Акимат Алматы запустит 60 автобусов для болельщиков, которые собираются посетить матч "Кайрата" с кипрским "Пафосом". Также будет ограничено движение на дорогах, передает NUR.KZ.

      По данным пресс-службы акимата, матч начнется завтра, 21 октября, в 21:45.

      "В день игры ожидается транспортная загруженность в районе стадиона. Просим жителей и болельщиков заранее планировать маршрут. На время проведения матча будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая, а также по улицам Байтурсынова, Сатпаева и Шевченко.

      Рекомендуется пользоваться общественным транспортом и следовать указаниям волонтеров и сотрудников полиции", - сообщили в акимате.

      Кроме того, для удобства болельщиков после окончания игры будут курсировать 60 дополнительных автобусов по следующим направлениям:

      • Центральный стадион - "Алматы Арена" (табличка А1, отправление - проспект Абая, западное направление);
      • Центральный стадион - Райымбек/Алатау (табличка А2, отправление - пр. Абая, западное направление);
      • Центральный стадион - ж/д вокзал Алматы-1 (табличка А3, отправление - ул. Байтурсынова, северное направление);
      • Центральный стадион - мкр. Орбита (табличка А4, отправление - ул. Байтурсынова, южное направление);
      • Центральный стадион - мкр. Жулдыз (табличка А5, отправление - пр. Абая, восточное направление);
      • Центральный стадион - аэропорт (табличка А6, отправление - пр. Абая, восточное направление).
      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" очень похож на нас": тренер "Пафоса" признался, что ждет тяжелый матч в Алматы

      "Зрителям рекомендуется прибывать на стадион заблаговременно, проходить через указанные в билетах входы и соблюдать порядок. Это позволит избежать очередей и обеспечить комфорт всем посетителям.

      Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты на территории стадиона будут дежурить две машины скорой медицинской помощи. Призываем болельщиков сохранять спокойствие, проявлять уважение к окружающим и поддерживать команду культурно", - сообщили в акимате.

      Напомним, 21 октября в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.

      Ранее мы писали, что казахстанцы в Threads обсуждали цены на предстоящий матч с кипрским "Пафосом". По мнению некоторых болельщиков, они слишком высоки.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
