Матч "Кайрата" в Лиге чемпионов: в Алматы ограничат движение на улицах и запустят автобусы для болельщиков

Акимат Алматы запустит 60 автобусов для болельщиков, которые собираются посетить матч "Кайрата" с кипрским "Пафосом". Также будет ограничено движение на дорогах, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы акимата, матч начнется завтра, 21 октября, в 21:45.

"В день игры ожидается транспортная загруженность в районе стадиона. Просим жителей и болельщиков заранее планировать маршрут. На время проведения матча будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая, а также по улицам Байтурсынова, Сатпаева и Шевченко.

Рекомендуется пользоваться общественным транспортом и следовать указаниям волонтеров и сотрудников полиции", - сообщили в акимате.

Кроме того, для удобства болельщиков после окончания игры будут курсировать 60 дополнительных автобусов по следующим направлениям:

Центральный стадион - "Алматы Арена" (табличка А1, отправление - проспект Абая, западное направление);

Центральный стадион - Райымбек/Алатау (табличка А2, отправление - пр. Абая, западное направление);

Центральный стадион - ж/д вокзал Алматы-1 (табличка А3, отправление - ул. Байтурсынова, северное направление);

Центральный стадион - мкр. Орбита (табличка А4, отправление - ул. Байтурсынова, южное направление);

Центральный стадион - мкр. Жулдыз (табличка А5, отправление - пр. Абая, восточное направление);

Центральный стадион - аэропорт (табличка А6, отправление - пр. Абая, восточное направление).

"Зрителям рекомендуется прибывать на стадион заблаговременно, проходить через указанные в билетах входы и соблюдать порядок. Это позволит избежать очередей и обеспечить комфорт всем посетителям.

Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты на территории стадиона будут дежурить две машины скорой медицинской помощи. Призываем болельщиков сохранять спокойствие, проявлять уважение к окружающим и поддерживать команду культурно", - сообщили в акимате.

Напомним, 21 октября в 21:45 состоится очередной матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Кайрат" примет чемпиона Кипра.

Ранее мы писали, что казахстанцы в Threads обсуждали цены на предстоящий матч с кипрским "Пафосом". По мнению некоторых болельщиков, они слишком высоки.

