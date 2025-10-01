"У вас с головой все нормально?": скандальная запись созвона чиновников из ВКО утекла в Казнет

Министерство туризма и спорта Казахстана прокомментировало скандальную видеозапись, сделанную во время созвона чиновников от спорта в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside опубликовали видео с информацией о скандальном созвоне чиновников сферы спорта в Усть-Каменогорске.

"В описании сказано, что в zoom-совещании принимают участие спортивные чиновники, а речь толкает и.о. начальника областного управления спорта Аскар Можанов. Как я понимаю, у госслужащего не совсем обычный способ обсуждать рабочие вопросы. Ну и очень хотелось бы узнать, про какого лысого акима он говорит", - сказано в сообщении.

На кадрах слышно, как один из спикеров в ходе своего монолога неоднократно использует ненормативную лексику. Так, в начале записи он отчитал неизвестную девушку из-за справки.

"Может, ты уборщице отдала? У вас с головой вообще нормально? Там один деятель без волос акиму области написал: две скорые ему дай. Чтобы он "бабок" заработал, дайте ему дворец", - в том числе говорил мужчина.

Также он просил руководителей научить своих воспитанников общаться с журналистами, так как интервью спортсмена по фамилии Курбанов якобы не понравилось "министру".

Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ситуацию в соцсетях прокомментировала пресс-секретарь Министерства туризма и спорта РК Балым Адамиденова. Она подчеркнула, что Минспорта решило высказаться, так как в обсуждении затрагивались вопросы, касающиеся спортсменов.

"Формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство. В деятельности всех участников спортивной отрасли должны соблюдаться нормы служебной и спортивной этики, исключающие использование нецензурной лексики и проявление неуважения к участникам диалога", - заявила Адамиденова.

В Минспорта добавили, что поддерживают "право спортсменов на выражение собственной позиции". При этом, меры должен будет принять, как ожидают в министерстве, местный исполнительный орган.

Напомним, в июле 2025 года в социальных сетях появился видеоролик с резким выступлением замгендиректора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по локомотивному хозяйству Асана Умбетова. Инцидент был связан со сходом вагонов в Карагандинской области, и на видео мужчина, используя нецензурную брань, строго потребовал отчета от персонала.

После главу КТЖ попросили прокомментировать резонансное видео, где один из управленцев эмоционально общался с подчиненными на матах.

До этого премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о своей манере руководить кабмином и отношению к критике. "Просто я не считаю, что повышение голоса, разговор на высоких тонах - самый эффективный способ управления", - сказал он. В 2021 году также в соцсетях опубликовали видео, на котором начальник департамента полиции Шымкента не смог сдержать эмоций и перешел на крик в отношении своих подчиненных.

