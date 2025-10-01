"У вас с головой все нормально?": скандальная запись созвона чиновников из ВКО утекла в Казнет

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "У вас с головой все нормально?": скандальная запись созвона чиновников из ВКО утекла в Казнет

      Опубликовано:

      Групповой созвон
      Групповой созвон. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

      Министерство туризма и спорта Казахстана прокомментировало скандальную видеозапись, сделанную во время созвона чиновников от спорта в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале Kozachkov offside опубликовали видео с информацией о скандальном созвоне чиновников сферы спорта в Усть-Каменогорске.

      "В описании сказано, что в zoom-совещании принимают участие спортивные чиновники, а речь толкает и.о. начальника областного управления спорта Аскар Можанов. Как я понимаю, у госслужащего не совсем обычный способ обсуждать рабочие вопросы. Ну и очень хотелось бы узнать, про какого лысого акима он говорит", - сказано в сообщении.

      На кадрах слышно, как один из спикеров в ходе своего монолога неоднократно использует ненормативную лексику. Так, в начале записи он отчитал неизвестную девушку из-за справки.

      "Может, ты уборщице отдала? У вас с головой вообще нормально? Там один деятель без волос акиму области написал: две скорые ему дай. Чтобы он "бабок" заработал, дайте ему дворец", - в том числе говорил мужчина.

      Также он просил руководителей научить своих воспитанников общаться с журналистами, так как интервью спортсмена по фамилии Курбанов якобы не понравилось "министру".

      Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

      Ситуацию в соцсетях прокомментировала пресс-секретарь Министерства туризма и спорта РК Балым Адамиденова. Она подчеркнула, что Минспорта решило высказаться, так как в обсуждении затрагивались вопросы, касающиеся спортсменов.

      "Формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство. В деятельности всех участников спортивной отрасли должны соблюдаться нормы служебной и спортивной этики, исключающие использование нецензурной лексики и проявление неуважения к участникам диалога", - заявила Адамиденова.

      В Минспорта добавили, что поддерживают "право спортсменов на выражение собственной позиции". При этом, меры должен будет принять, как ожидают в министерстве, местный исполнительный орган.

      Напомним, в июле 2025 года в социальных сетях появился видеоролик с резким выступлением замгендиректора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по локомотивному хозяйству Асана Умбетова. Инцидент был связан со сходом вагонов в Карагандинской области, и на видео мужчина, используя нецензурную брань, строго потребовал отчета от персонала.

      После главу КТЖ попросили прокомментировать резонансное видео, где один из управленцев эмоционально общался с подчиненными на матах.

      До этого премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о своей манере руководить кабмином и отношению к критике.

      "Просто я не считаю, что повышение голоса, разговор на высоких тонах - самый эффективный способ управления", - сказал он.

      В 2021 году также в соцсетях опубликовали видео, на котором начальник департамента полиции Шымкента не смог сдержать эмоций и перешел на крик в отношении своих подчиненных.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.