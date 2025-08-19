"Матом кричал на подчиненных": глава КТЖ высказался о резонансном видео

На брифинге в правительстве главу КТЖ попросили прокомментировать резонансное видео, где один из управленцев эмоционально общался с подчиненными на матах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Очень много публикаций сегодня по Асану Умбетову. Действительно, он человек, который прошел с нуля, начиная с машиниста, болеет душой за компанию, болеет душой за безопасность, обеспечивая безопасность пассажиров, прежде всего. Он так эмоционально, думаю, выразился. Но в целом я считаю, что его горячее (высказывание - прим. авт.) привело к хорошему эффекту.

Машинисты, в том числе те, которые сделали эту большую ошибку, поняли это. С ними проведен разбор. Они, в соответствии с документами компании, понесли наказание - машинист и помощник машиниста. Выговор предварительно сделан", - сообщил председатель правления АО "НК "КТЖ" Талгат Алдыбергенов.

Он добавил, что по поводу слива видео с производственного совещания в КТЖ идет расследование.

"Слив информации достаточно серьезный. И это повлекло для нас последствия", - добавил глава КТЖ.

Напомним, в июле 2025 года в социальных сетях появился видеоролик с резким выступлением замгендиректора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по локомотивному хозяйству Асана Умбетова. Инцидент был связан со сходом вагонов в Карагандинской области, и на видео мужчина, используя нецензурную брань, строго потребовал отчета от персонала.

До этого премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о своей манере руководить кабмином и отношению к критике.

"Просто я не считаю, что повышение голоса, разговор на высоких тонах - самый эффективный способ управления", - сказал он.

В 2021 году также в соцсетях опубликовали видео, на котором начальник департамента полиции Шымкента не смог сдержать эмоций и перешел на крик в отношении своих подчиненных.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.