Голкипер мадридского "Реала" Куртуа дал совет 18-летнему Шерхану Калмурзе
Опубликовано:
Вратарь алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза в соцсетях обратился к болельщикам клуба, а также к голкиперу мадридского "Реала" Тибо Куртуа, передает NUR.KZ.
После матча с мадридским "Реалом" Шерхан Калмурза опубликовал на своей странице в Instagram несколько постов. В одном из них Калмурза поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.
В следующем посте Шерхан отдельно поблагодарил голкипера "Реала" Тибо Куртуа.
"Прекрасный человек. Спасибо за опыт", - написал казахстанец.
В комментариях под постом отметился и сам Куртуа.
"Продолжай усердно работать! Удачи!" - посоветовал звездный вратарь.
Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча.
Кроме того, УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- УЕФА включил сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших (видео)
- Казахстанцы раскритиковали трансляцию матча "Кайрат" — "Реал": стали известны причины перебоев
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2292603-golkiper-madridskogo-reala-kurtua-dal-sovet-18-letnemu-sherhanu-kalmyrze/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах