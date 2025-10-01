Голкипер мадридского "Реала" Куртуа дал совет 18-летнему Шерхану Калмурзе

Вратарь алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза в соцсетях обратился к болельщикам клуба, а также к голкиперу мадридского "Реала" Тибо Куртуа, передает NUR.KZ.

После матча с мадридским "Реалом" Шерхан Калмурза опубликовал на своей странице в Instagram несколько постов. В одном из них Калмурза поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

В следующем посте Шерхан отдельно поблагодарил голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

"Прекрасный человек. Спасибо за опыт", - написал казахстанец.

В комментариях под постом отметился и сам Куртуа.

"Продолжай усердно работать! Удачи!" - посоветовал звездный вратарь.

Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча.

Кроме того, УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.