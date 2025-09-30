Давка перед входом на стадион в Алматы: акимат обратился к не имеющим билетов болельщикам "Кайрата"

После появления информации в Сети о том, что на одном из входов на Центральный стадион в Алматы началась давка, акимат города обратился к болельщикам с просьбой, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Mash на спорте" опубликована информация о том, что давка началась возле Центрального стадиона Алматы из-за матча "Кайрата" с "Реалом".

"Фанаты казахстанского клуба кричат, а стюарды орут в мегафон, чтобы люди пользовались другими входами. Одна из девушек в манишке вообще заявила: "Хватит на меня орать, вас много, я одна. Никого не будем пускать, пока не будет порядка". Полиция же следит за всем в сторонке", - сказано в публикации.

В Telegram-канале Kozachkow сообщается, что многие болельщики не смогли попасть на стадион.

"Запомните: никогда не ходите на большие матчи в Алматы. Вы просто не попадете на стадион по вине организаторов - акимата и департамента полиции. Полицейские блокируют входы, кричат в оцеплении и устраивают давку - детей давят, женщин, всех без разбора.

Тысячи болельщиков слушали гимн Лиги Чемпионов, находясь за забором стадиона. Их просто не подпустили к арене",- сказано в публикации.

Вскоре советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин опубликовал обращение акимата мегаполиса к болельщикам.

"В целях безопасности и недопущения столпотворения болельщиков без билетов просят не собираться у входа в стадион и на прилегающих территориях. Большое скопление людей на проспекте Абая и улице Сатпаева может привести к заторам и нарушению общественного порядка.

Акимат также отмечает, что поддержать любимую команду можно в комфортных условиях: дома в кругу семьи, а также в заведениях города, где организованы прямые трансляции матча. Акимат Алматы выражает благодарность болельщикам за понимание и ответственное отношение, а также подчеркивает, что сегодняшний матч должен стать настоящим праздником футбола для всех фанатов", - сказано в заявлении.

Ранее футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов. Также мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

