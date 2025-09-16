Олимпийский чемпион сломал зубы на чемпионате мира по борьбе
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков сломал четыре зуба на чемпионате мира по борьбе, заявил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян, передает NUR.KZ.
По информации пресс-службы ФСБР, Сидаков получил травму во время выступления в полуфинале.
По итогам соревнований спортсмен получил лишь бронзовую медаль.
Как пишет РИА Спорт, в полуфинале россиянин уступил представляющему Албанию бывшему соотечественнику Чермену Валиеву.
А уже в понедельник в поединке за бронзовую медаль Сидаков одержал победу над представителем США Дэвидом Карром.
По данным издания, Заурбек Сидаков является чемпионом Олимпиады в Токио, при этом ему всего 29 лет.
Отметим, что на ЧМ в Загребе выступили также борцы из Казахстана - после стартовой схватки вылетел первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан (до 97 кг). В шаге от четвертьфиналов остановились Начын Куулар (до 65 кг), Зульфия Яхьярова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).
Также накануне стало известно, что казахстанец Камиль Куруглиев потерпел поражение в медальной схватке на чемпионате мира 2025 года. Пока в активе национальной команды две бронзовые награды Асылжана Есенгелды и Нуркожи Кайпанова.
