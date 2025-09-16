Олимпийский чемпион сломал зубы на чемпионате мира по борьбе

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков сломал четыре зуба на чемпионате мира по борьбе, заявил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ФСБР, Сидаков получил травму во время выступления в полуфинале.

По итогам соревнований спортсмен получил лишь бронзовую медаль.

Как пишет РИА Спорт, в полуфинале россиянин уступил представляющему Албанию бывшему соотечественнику Чермену Валиеву.

А уже в понедельник в поединке за бронзовую медаль Сидаков одержал победу над представителем США Дэвидом Карром.

По данным издания, Заурбек Сидаков является чемпионом Олимпиады в Токио, при этом ему всего 29 лет.

Отметим, что на ЧМ в Загребе выступили также борцы из Казахстана - после стартовой схватки вылетел первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан (до 97 кг). В шаге от четвертьфиналов остановились Начын Куулар (до 65 кг), Зульфия Яхьярова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).

Также накануне стало известно, что казахстанец Камиль Куруглиев потерпел поражение в медальной схватке на чемпионате мира 2025 года. Пока в активе национальной команды две бронзовые награды Асылжана Есенгелды и Нуркожи Кайпанова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.