Конор Макгрегор неожиданно передумал баллотироваться на пост президента Ирландии

Звезда UFC Конор Макгрегор, который недавно просил жителей Ирландии поддержать его в гонке на пост президента страны, принял решение снять свою кандидатуру, передает NUR.KZ.

Конор Макгрегор опубликовал пост в X, где заявил, что несмотря на уже проведенную работу при выдвижении на пост, он снимает свою кандидатуру. Он заявил, что принял решение пока жить в США и бороться за права ирландцев, проживающих в стране.

По его словам, ему удалось за короткий период "добиться перемен в Ирландии" и противостоять "политической охоте на ведьм".

"После тщательного обдумывания и консультаций с семьей, я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было непростое решение, но в данный момент оно верное.

Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя преданность Ирландии этим не заканчивается. Я продолжу служить своему народу, используя свою международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом", - написал боец.

При этом, Макгрегор пообещал, что будет выдвигать свою кандидатуру на других выборах в будущем.

"Это не конец, а начало моего политического пути. Мной движет стремление улучшить жизнь, защищать права и служить ирландскому народу с преданностью и честностью. Это марафон. Не спринт!" - заявил Макгрегор.

Напомним, в начале сентября этого года звезда UFC Конор Макгрегор обратился к гражданам Ирландии с призывом поддержать его выдвижение на пост президента страны. Весной этого года Конор Макгрегор посетил Белый дом и провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. После премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил Конора Макгрегора за его антимиграционные высказывания в Белом доме. Позже файтер заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента Ирландии. Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.

