"Не знаю, что будет дальше": тренер Рахмонова рассказал о его состоянии после трагедии

Главный тренер DAR PRO Team Эдуард Базров рассказал о состоянии своего подопечного Шавката Рахмонова, в семье которого недавно случилось несчастье, передает Legalbet.kz.

Журналисты спросили Базрова о готовности Рахмонова выйти в октагон до конца 2025 года.

"По ситуации с Шавкатом ничего пока не могу сказать определенного. Только одно — Шавкат тренируется и занимается. Конечно же, ситуация очень такая тяжелая… И в психологическом плане настроить себя на работу тоже тяжело. Но Шавкат — это парень с характером", - отметил тренер казахстанского бойца UFC.

По словам Безрова, Рахмонов приходит, тренируется, "настолько, насколько это на данный момент возможно".

"Я не могу забегать вперед. Не знаю, что будет дальше. Каждый человек в данной ситуации может, конечно, по-разному себя повести. Но то, что на сегодняшний день есть, я вам говорю. Он тренируется. А дальше что будет, знает только один Всевышний", — заключил Базров.

Напомним, в конце июля в Жамбылской области случилось ДТП - автомобиль, в котором находились жена и сын Шавката Рахмонова, перевернулся. В результате аварии погибли два человека.

В облздраве сообщали, что Рахмоновых госпитализировали в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Их состояние оценивалось как средней тяжести

В соцсетях писали, что за рулем машины, попавшей в ДТП, находилась жена спортсмена. Однако в полиции не подтверждали эту информацию, сообщив лишь, что ее допросили в качестве свидетеля.

"По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, назначены соответствующие экспертизы", - заявляли в ДП.

По результатам следственных мероприятий в отношении женщины будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

