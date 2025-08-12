Налоговики заблокировали счета Овечкина в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по некоторым счетам легенды NHL Александра Овечкина, передает РИА Спорт со ссылкой на материалы сервиса автоматической проверки контрагентов.

Сообщается, что хоккеист является индивидуальным предпринимателем, деятельность которого связана с арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

Дата образования ИП - 31 августа 2022 года.

Однако, как пишет издание, Овечкин не предоставлял налоговые декларации по своему ИП с 2023 года: две приостановки счетов были в июне 2023 года, затем еще две в июне 2024 года, и последняя - 29 июля 2025 года.

Основанием для приостановки послужило непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее предоставления.

Как пишет РБК, были заблокированы сразу пять счетов Овечкина в банке ВТБ.

Стоит отметить, что ранее проблемы с налоговой возникали и у другого известного российского спортсмена - Федеральная налоговая служба РФ арестовала банковские счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Затем в отношении спортсмена возбудили исполнительное производство из-за долга в 79,3 млн рублей (около 430 млн тенге по нынешнему курсу).

После того как непобежденный боец погасил многомиллионные долги, его счета разблокировали.

