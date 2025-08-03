Казахстанский дзюдоист получил тяжелейшую травму во время соревнований в США
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Родные казахстанца Жасулана Жумагали заявили, что мужчина получил очень серьезные травмы на соревнованиях в США и обратились к землякам с просьбой о помощи, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте казахстанского актера Нуртаса Адамбая опубликовано сообщение о травме, которую получил его знакомый Жасулан Жумагали на соревнованиях в США.
"Наш брат Жасұлан получил серьезную травму во время недавних соревнований. Он сломал шейный отдел позвоночника и прошел экстренную операцию. На данный момент его тело не реагирует, ноги и руки отекшие. Впереди у него долгий и неопределенный путь к восстановлению.
Наша цель - помощь нашему брату встать на ноги. Жасулан - любящий отец, у него есть дети, которые зависят от него, и эта трагедия глубоко затронула всю его семью", - сказано в публикации Адамбая.
Информация о том, что дзюдоист получил травму, опубликована и в Instagram-аккаунте самого Жасулана. Позже с заявлением выступил его брат Курманбек Жумагали.
"Жасулан - дзюдоист. Несколько дней назад он получил серьезную травму на соревнованиях в США, сломав шейный позвонок. Его немедленно доставили в больницу и провели экстренную операцию, она прошла успешно.
Мой брат пришел в сознание. Мы поговорили, однако из-за травмы он пока не может двигаться. Транспортировка из США в страну невозможна", - сказано в сообщении.
Семья обратилась к казахстанцам с просьбой о финансовой помощи, отметив, что для полного выздоровления потребуется как минимум год непрерывного лечения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2271630-kazahstanskiy-dzyudoist-poluchil-tyazheleyshuyu-travmu-vo-vremya-sorevnovaniy-v-ssha/
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