Попали в голову: футболист пострадал после матча "Актобе" — "Легия" (видео)

Скандальный инцидент произошел после матча "Актобе" и "Легии" — Жан-Пьер Нсаме получил травму из-за болельщиков, передает Sports.kz со ссылкой на польские СМИ.

Сообщается, что празднование игроками "Легии" выездной победы было омрачено неприятным инцидентом - когда футболисты подошли к трибунам, местные фанаты стали бросать разные предметы на поле.

В результате один из них попал в голову камерунского нападающего Жан-Пьера Нсаме, передает Legionisci.com.

Издание пишет, что в голову футболиста попала брошенная кем-то из болельщиков металлическая зажигалка. Об инциденте немедленно сообщили инспектору матча, а футболисту была оказана медицинская помощь.

После Нсаме приложил лед к месту удара и удалился в раздевалку.

Произошедшее попало на видео - Legionisci опубликовали его на своем YouTube-канале.

Напомним, накануне футболисты казахстанского "Актобе" потерпели домашнее поражение от польской "Легии" (Варшава) в рамках Лиги Европы УЕФА. Единственный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил колумбийский полузащитник Хуэрхен Элитим. Голевой передачей отметился польский защитник Кацпер Ходына.

Первый матч между командами прошел в Варшаве и также завершился победой "Легии" (1:0).

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