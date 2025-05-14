13-летняя легкоатлетка погибла после ранения копьем на тренировке в России

Трагедия произошла во время проведения тренировки по легкой атлетике в одной из спортивных школ в Кабардино-Балкарии - 13-летняя девочка получила ранение копьем и погибла, передает NUR.KZ со ссылкой на СК РФ.

По информации следственных органов, несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля преподавателя проводившего занятие, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения.

Пострадавшая была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где скончалась через несколько дней.

По данному факту следственные органы КБР возбудили уголовное дело.

"Следствием изучены все обстоятельства произошедшего, допрошены очевидцы, сотрудники спортивной школы и профильного министерства, изъята документация регламентирующая порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечению техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств", - говорится в сообщении следственного управления СК России по региону.

Недавно мы писали, что немецкий бодибилдер и актер Витторио Пирбазари умер в спортзале - 44-летний спортсмен упал замертво во время тренировки.

Отмечалось, что до трагедии бодибилдер получил несколько серьезных травм. Сначала он перенес операцию на грудных мышцах - спортсмен заявлял, что грудная мышца была оторвана.

После Пирбазари попал в аварию, в которой повредил позвоночник и ноги - за несколько дней до трагедии спортсмен вернулся к тренировкам.

Также мы сообщали, что полицейский скончался после силовой тренировки в спорткомплексе в Астане. При выходе из зала, он потерял сознание. Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. У мужчины случился инфаркт.