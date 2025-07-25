Анну Седокову могут привлечь к ответственности из-за гибели баскетболиста Яниса Тиммы
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Российскую певицу Анну Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности после смерти ее бывшего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.
По данным издания, адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы семьи погибшего Яниса Тиммы, сообщила, что было написано заявление в полицию двух стран, чтобы привлечь Анну Седокову к уголовной ответственности.
"Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ "Доведение до самоубийства". В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления", - сказала Грачева.
Издание напомнило, что по факту смерти Яниса Тиммы следственная проверка установила, что он покончил с собой, иные версии не подтвердились.
В начале апреля адвокат Екатерина Гордон сообщила, что ее команда вышла из дела, так как не видит перспективы в оформлении наследства на территории РФ родственниками Тиммы, отметив, что юридическая борьба с Седоковой также является бесперспективной. Отец погибшего баскетболиста Райтис Тимма заявлял, что он продолжит юридическую борьбу с Седоковой.
Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в центре Москвы в ночь после дня рождения Анны Седоковой. В сентябре их брак с певицей был расторгнут - они были женаты пять лет.
Комментируя в слезах смерть экс-супруга, Седокова призналась, что последние годы "жила в аду".
Затем певица сообщала, что находилась в больнице, куда она попала в своей день рождения, когда и умер ее бывший муж. Седокова также обратилась к умершему экс-супругу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2268963-annu-sedokovu-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-iz-za-gibeli-basketbolista-yanisa-timmy/
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