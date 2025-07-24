Хабибу предложили подраться в Белом доме

Легендарный экс-боец UFC Тони Фергюсон рассказал на YouTube-канале MMA Crazy, что хотел бы провести бой в Белом доме против Хабиба Нурмагомедова - поединок двух звезд лиги срывался несколько раз.

Отметим, 4 июля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести турнир UFC на территории Белого дома, тем самым дав старт серии мероприятий к 250-летию США в 2026 году.

Необычное мероприятие заинтересовало ММА-комьюнити.

Легендарный Тони Фергюсон тоже не остался в стороне, его спросили, о том, с кем бы он мечтал подраться на таком уникальном турнире.

"Я бы подрался с Хабибом в Белом доме, и я гарантирую вам, что, возможно, он бы этого хотел. Его отец говорил, что единственный бой, который нужно устроить, – это бой между мной и этим парнем", - заявил бывший временный чемпион.

Стоит отметить, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном объявляли пять раз, однако по разным причинам поединок, который хотели увидеть многие фанаты ММА, срывался. В последний раз их пытались свести в клетке в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Хабиб снялся с боя. Фергюсон вынужден был подраться с Джастином Гейджи - после для Тони настала черная полоса в карьере. Американец потерпел восемь поражений подряд и был уволен из промоушена с рекордным количеством проигрышей в серии.

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