Хабибу предложили подраться в Белом доме
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Легендарный экс-боец UFC Тони Фергюсон рассказал на YouTube-канале MMA Crazy, что хотел бы провести бой в Белом доме против Хабиба Нурмагомедова - поединок двух звезд лиги срывался несколько раз.
Отметим, 4 июля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести турнир UFC на территории Белого дома, тем самым дав старт серии мероприятий к 250-летию США в 2026 году.
Необычное мероприятие заинтересовало ММА-комьюнити.
Легендарный Тони Фергюсон тоже не остался в стороне, его спросили, о том, с кем бы он мечтал подраться на таком уникальном турнире.
"Я бы подрался с Хабибом в Белом доме, и я гарантирую вам, что, возможно, он бы этого хотел. Его отец говорил, что единственный бой, который нужно устроить, – это бой между мной и этим парнем", - заявил бывший временный чемпион.
Стоит отметить, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном объявляли пять раз, однако по разным причинам поединок, который хотели увидеть многие фанаты ММА, срывался. В последний раз их пытались свести в клетке в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Хабиб снялся с боя. Фергюсон вынужден был подраться с Джастином Гейджи - после для Тони настала черная полоса в карьере. Американец потерпел восемь поражений подряд и был уволен из промоушена с рекордным количеством проигрышей в серии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2268486-habibu-predlozhili-podratsya-v-belom-dome/
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