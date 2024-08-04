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Ветеран UFC Тони Фергюсон потерпел рекордное восьмое поражение подряд

Опубликовано:

Боец UFC Тони Фергюсон
Тони Фергюсон: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

40-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон потерпел восьмое поражение подряд на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником бывшего временного чемпиона организации в легком весе выступил его соотечественник Майкл Кьеза. Отметим, что их поединок состоялся в рамках полусредней весовой категории (до 77 килограммов), где выступает непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов.

Бой завершился поражением Фергюсона сабмишеном в первом раунде. Отметим, что в последний раз Эль Кукуй одерживал победу в 2018 году. Сам Кьеза шел на серии из трех поражений подряд.

Таким образом, Фергюсон побил антирекорд промоушена Даны Уайта по самой длинной серии поражений в карьере. Ранее он принадлежал экс-чемпиону легкого веса БиДжей Пенну.

После поединка Фергюсон положил одну перчатку в центр октагона. Размещение двух перчаток является символом завершения карьеры. При этом в интервью после боя американец не стал официально объявлять об уходе из спорта, но допустил такой шаг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144190-veteran-ufc-toni-fergyuson-poterpel-rekordnoe-vosmoe-porazhenie-podryad/

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