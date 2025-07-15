"Произведение искусства": журналист из Бразилии восхитился флагом Казахстана благодаря Шавкату Рахмонову

Бразильский спортивный журналист Игор Серафини работал над выпуском о казахстанском топовом бойце UFC Шавкате Рахмонове и восхитился флагом Казахстана, передает NUR.KZ.

Об этом ММА-обозреватель рассказал в своем профиле в соцсети Х. Бразилец считает, что флаг РК можно назвать самым красивым в мире.

"Я делаю видео о Шавкате Рахмонове и пришел к такому выводу: флаг Казахстана - это произведение искусства. Один из самых красивых в мире, если не самый красивый. Невероятно", - написал он.

В комментариях к публикации Серафини пользователи отметили, что было бы неплохо сделать для Шавката кастомные шорты с казахстанским флагом. С недавних пор в UFC некоторые популярные бойцы получают уникальную одежду. Например, в кастомных шортах выступают Дастин Порье, Илия Топурия, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Мераб Двалишвили и ряд других топовых файтеров.

Напомним, недавно Шавкат Рахмонов поделился с подписчиками фото своего нового авто - боец подарил себе новенький Mercedes-Benz G-Class.

Сейчас Шавкат планирует возвращение после травмы. Боец хочет подраться за чемпионский пояс в полусреднем весе в следующем бою.

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