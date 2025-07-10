Shot: Овечкин потратил на отдых в Турции больше 100 тыс. долларов

Капитан и нападающий команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отдохнул в Турции на 102 тыс. долларов (это 8 млн рублей или 53 млн тенге), передает NUR.KZ со ссылкой на Shot.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, хоккеист предпочел приватный отдых - он на месяц выкупил виллу в пятизвездочном отеле в Кемере. Овечкин заехал туда в начале июня и вернулся в Москву во вторник.

По данным издания, на вилле есть бассейн, джакузи, сауна и выходом на пляж. Разместиться здесь могут до 12 человек.

Несмотря на изолированность виллы, Овечкин часто выходил к отдыхающим, играл в пляжный волейбол, проводил зарядку и не отказывал фанатам в совместном фото, отмечается в материале.

Кроме того, на отдыхе Овечкин встретился с бывшими футболистами сборной России, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, экс-баскетболистом НБА Тимофеем Мозговым и другими.

Напомним, в апреле россиянин Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки.

К слову, россиянин оказался самым богатым игроком в истории НХЛ.

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