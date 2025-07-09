"Куколка": Сабина Алтынбекова поделилась фото с отдыха в отеле и восхитила фанатов
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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха в Арабских Эмиратах, передает NUR.KZ.
Спортсменка опубликовала серию фото, сделанных на пляжном курорте в Дубае. На них девушка попозировала в светлом длинном сарафане на фоне пятизвездочного отеля.
"Наслаждаюсь жизнью", - подписала Алтынбекова снимки.
Подписчикам волейболистки фотографии пришлись по душе - в комментариях пестрят комплименты девушке.
"Ну точно куколка", "Красотка", "Самая красивая женщина на свете", "Влюбляюсь в тебя все больше с каждым днем", "Принцесса Дубая", - пишут комментаторы.
Напомним, в марте 2025 года девушка объявила о разводе. Признание она опубликовала в соцсетях.
Позже Сабина Алтынбекова рассказала об отношениях ее сына с бывшим мужем после развода. Один из подписчиков задал вопрос о чувствах девушки, у которой, как он выразился, "сын растет без отца".
"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", - ответила спортсменка.
Алтынбекова также рассказала, что во время игр за ребенком присматривает ее мама. По словам Сабины, на соревнования она ездит с сыном и берет с собой маму и сестренку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2263458-kukolka-sabina-altynbekova-podelilas-foto-s-otdyha-v-otele-i-voshitila-fanatov/
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