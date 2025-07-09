"Куколка": Сабина Алтынбекова поделилась фото с отдыха в отеле и восхитила фанатов

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха в Арабских Эмиратах, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала серию фото, сделанных на пляжном курорте в Дубае. На них девушка попозировала в светлом длинном сарафане на фоне пятизвездочного отеля.

"Наслаждаюсь жизнью", - подписала Алтынбекова снимки.

Подписчикам волейболистки фотографии пришлись по душе - в комментариях пестрят комплименты девушке.

"Ну точно куколка", "Красотка", "Самая красивая женщина на свете", "Влюбляюсь в тебя все больше с каждым днем", "Принцесса Дубая", - пишут комментаторы.

Напомним, в марте 2025 года девушка объявила о разводе. Признание она опубликовала в соцсетях.

Позже Сабина Алтынбекова рассказала об отношениях ее сына с бывшим мужем после развода. Один из подписчиков задал вопрос о чувствах девушки, у которой, как он выразился, "сын растет без отца".

"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", - ответила спортсменка.

Алтынбекова также рассказала, что во время игр за ребенком присматривает ее мама. По словам Сабины, на соревнования она ездит с сыном и берет с собой маму и сестренку.

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