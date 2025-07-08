Звезда "Тобола" сделал предложение своей возлюбленной (фото)

Казахстанский футболист Ислам Чесноков объявил о скорой свадьбе - он разместил фото с невестой на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

На совместной публикации девушка похвасталось кольцом от своего возлюбленного.

"Я сказала да", - гласит подпись к фотографии.

Ислам Чесноков с невестой. Фото: instagram.com/chesnokov46

Sport.kz пишет, что возлюбленную 25-летнего футболиста зовут Диана. Пара состоит в отношениях уже несколько лет.

Портал Metaratings сообщает, что знаковое событие в личной жизни Чеснокова совпадает с подготовкой к новому этапу в его профессиональной карьере. Уже этой осенью нападающий может перебраться в Европу — ожидается, что он присоединится к шотландскому клубу "Хартс" в ноябре 2025 года.

К слову, в комментариях подписчики Ислама поздравляют его с помолвкой и отмечают, что ждут его в Эдинбурге.

Согласно данным портала Transfermarkt, Ислам Чесноков родился 21 ноября 1999 года в Усть-Каменогорске.

С февраля 2023 года Чесноков выступает за костанайский "Тобол", контракт заключен до октября этого года.

Трансферная стоимость Чеснокова, согласно данным портала, 900 тысяч евро. На данный момент он входит в пятерку самых дорогих футболистов Казахстанской премьер-лиги.

В 2025 году Чесноков принял участие в 18 матчах во всех турниров на уровне клуба и сборных, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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