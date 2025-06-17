16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана

Авторитетный специализированный портал Transfermarkt на официальном сайте обновил трансферные стоимости футболистов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Рейтинг с большим отрывом возглавил 16-летний Дастан Сатпаев, который в последние месяцы закрепился в основе алматинского "Кайрата" и дебютировал в сборной Казахстана.

Его трансферная стоимость выросла на 1,3 миллиона евро и теперь оценивается в 1,8 миллиона евро. Более высокие показатели из казахстанцев только у полузащитника турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова (3,3 миллиона евро), защитника российского "Зенита" Нуралы Алипа (3 миллиона) и форварда российского "Ахмата" Максима Самородова (2,5 миллиона).

С восемью голами Сатпаев лидирует в гонке бомбардиров КПЛ. Также в его активе три результативные передачи и место в топ-5 по этому показателю. Всего по ходу сезона нападающий уже сыграл в 19 матчах, забил девять мячей и отметился четырьмя ассистами.

"В свои 16 лет Сатпаев уже созрел по футбольным качествам и очень быстро адаптировался ко взрослому футболу. Самый юный дебютант сборной Казахстана через год станет игроком лондонского "Челси" и понемногу начинает подтверждать статус главного таланта страны", — говорится в сообщении Transfermarkt.

Ближайшим преследователем Сатпаева в рейтинге КПЛ является его одноклубник Валерий Громыко. Полузащитник сборной Беларуси вырос в цене на 200 тысяч евро и теперь оценивается в 1,2 миллиона евро.

Также в пятерку лидеров входят хавбек сборной Грузии и "Кайрата" Гиорги Зария и вингер сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков, которые прибавили в стоимости и достигли показателя в 900 тысяч евро. Такая же оценка у российского защитника алматинского клуба Егора Сорокина, но его данные не изменились за отчетный период.

Из казахстанцев в топ-10 также входит Алибек Касым, занимающий шестое место. Трансферная стоимость защитника "Актобе" и национальной сборной упала на 50 тысяч евро и теперь оценивается в 850 тысяч.

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