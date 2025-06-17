16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
      Дастан Сатпаев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Авторитетный специализированный портал Transfermarkt на официальном сайте обновил трансферные стоимости футболистов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

      Рейтинг с большим отрывом возглавил 16-летний Дастан Сатпаев, который в последние месяцы закрепился в основе алматинского "Кайрата" и дебютировал в сборной Казахстана.

      Его трансферная стоимость выросла на 1,3 миллиона евро и теперь оценивается в 1,8 миллиона евро. Более высокие показатели из казахстанцев только у полузащитника турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова (3,3 миллиона евро), защитника российского "Зенита" Нуралы Алипа (3 миллиона) и форварда российского "Ахмата" Максима Самородова (2,5 миллиона).

      С восемью голами Сатпаев лидирует в гонке бомбардиров КПЛ. Также в его активе три результативные передачи и место в топ-5 по этому показателю. Всего по ходу сезона нападающий уже сыграл в 19 матчах, забил девять мячей и отметился четырьмя ассистами.

      "В свои 16 лет Сатпаев уже созрел по футбольным качествам и очень быстро адаптировался ко взрослому футболу. Самый юный дебютант сборной Казахстана через год станет игроком лондонского "Челси" и понемногу начинает подтверждать статус главного таланта страны", — говорится в сообщении Transfermarkt.

      Ближайшим преследователем Сатпаева в рейтинге КПЛ является его одноклубник Валерий Громыко. Полузащитник сборной Беларуси вырос в цене на 200 тысяч евро и теперь оценивается в 1,2 миллиона евро.

      Также в пятерку лидеров входят хавбек сборной Грузии и "Кайрата" Гиорги Зария и вингер сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков, которые прибавили в стоимости и достигли показателя в 900 тысяч евро. Такая же оценка у российского защитника алматинского клуба Егора Сорокина, но его данные не изменились за отчетный период.

      Из казахстанцев в топ-10 также входит Алибек Касым, занимающий шестое место. Трансферная стоимость защитника "Актобе" и национальной сборной упала на 50 тысяч евро и теперь оценивается в 850 тысяч.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.