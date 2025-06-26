"Не контролируем ситуацию полностью": футболист сборной Казахстана подписал контракт с британским клубом

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макинесс заявил, что казахстанский футболист Ислам Чесноков подписал с клубом предварительное соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Record.

Полузащитник сборной Казахстана близок к переходу в британский клуб, который продолжительное время ведет работу над трансфером. По словам Макинесса, Чесноков уже подписал с "Хартсом" предварительный контракт. Однако действующее соглашение 25-летнего футболиста с "Тоболом" действует до 31 октября.

Если "Хартс" не сможет оформить сделку до начала чемпионата Шотландии, то следующая возможность заявить Чеснокова появится только в зимнем трансферном окне.

"У них [в Казахстане] сезон продолжается, так что мы не полностью контролируем эту ситуацию. Его команда не хочет лишаться его на этом этапе сезона, потому что это большая потеря. Я сказал руководству клуба, что хотел бы видеть его как можно скорее, если мы найдем решение. У меня самого была хорошая беседа с Исламом в прошлую среду.

У нас есть план, как с этим справиться. Но если не получится, то, возможно, мы просто рассмотрим вариант с его привлечением в январе. Мы стараемся быть максимально терпеливыми, но в идеале мы хотели бы получить его в это окно", — заявил Макинесс.

Совладелец "Хартса" и комментатор ESPN Марк Дональдсон также прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом Чеснокова в интервью BorodAbata.kz. По его словам, в клубе "с нетерпением ждут возможности поприветствовать Ислама в Шотландии".

"Надеюсь, "Хартс" договорится с "Тоболом" о его приезде летом, но даже если это случится в январе, то мы рады. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией, потому что в нашей команде и так выступают представители самых разных национальностей – все друг с другом ладят. Я просмотрел кучу роликов с игрой Чеснокова и уверен, что он впишется в стилистику местного чемпионата", — отметил Дональдсон.

По его словам, многое зависит от полной отдачи проекту и внимательного взаимодействия с тренерским штабом.

"Исламу понравится у нас в Эдинбурге – одном из самых лучших городов мира с богатой историей. И если он воспользуется шансом, то сможет уйти на повышение уже через один-два сезона. В последние годы "Хартс" активно занимается перепродажами", — заключил Дональдсон.

В "Тоболе" пока публично не комментировали ситуацию вокруг возможного перехода Чеснокова.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 900 тысяч евро. На данный момент он входит в пятерку самых дорогих футболистов Казахстанской премьер-лиги.

В 2025 году Чесноков принял участие в 18 матчах во всех турниров на уровне клуба и сборных, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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