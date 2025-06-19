Елдос Сметов встретился с Исламом Махачевым в Будапеште (фото)

Олимпийский чемпион 2024 года по дзюдо Елдос Сметов встретился в Будапеште с первым номером рейтинга Р4Р в UFC Исламом Махачевым, передает NUR.KZ.

Российский спортсмен опубликовал совместные фотографии с казахстанским дзюдоистом в своем профиле в Instagram.

Бывший чемпион легкого веса UFC тоже прибыл в Будапешт на чемпионат мира по дзюдо.

"Чемпионат мира по дзюдо 2025 - там где дисциплина становится искусством", - подписал он фотографии.

Бойцы встретились в Будапеште. Фото: instagram.com/islam_makhachev

Отметим, что Елдос Сметов поддержал казахстанских дзюдоистов на чемпионате мира - олимпийский чемпион отправился в Будапешт.

"Я сюда приехал, чтобы поддержать наших спортсменов. Добавить им мотивации. У нас сильные дзюдоисты, которые могут завоевать медали. Я призываю всю страну поддержать их", - заявил спортсмен.

Напомним, Елдос Сметов является самым титулованным казахстанским дзюдоистом. Он завоевывал весь комплект олимпийских медалей (серебро Рио-2016, бронза Токио-2020, золото Париж-2024).

Ислам Махачев является рекордсменом UFC по количеству успешных защит титула в легком весе, проведя четыре защиты. Также он имеет самую длинную победную серию в истории легкого веса - 15 побед подряд. В настоящее время он освободил пояс чемпиона легкого веса и готовится побороться за титул в полусреднем весе, где, к слову, выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

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