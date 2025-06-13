Елдос Сметов поддержал казахстанских дзюдоистов на чемпионате мира

Олимпийский чемпион 2024 года по дзюдо Елдос Сметов прокомментировал выступление сборной Казахстана на чемпионате мира в Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В столице Венгрии Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. В первый соревновательный день от сборной Казахстана выступили четыре представителя. Среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов выступили Шерзод Давлатов и Магжан Шамшадин, которые не смогли пробиться в медальные схватки.

У женщин весе до 48 килограммов Галия Тынбаева уступила на старте соревнований, а Абиба Абужакынова поборется за золотую медаль мирового первенства.

Поддержать отечественных дзюдоистов приехал олимпийский чемпион Елдос Сметов. На чемпионат мира он приехал по специальному приглашению Международной федерации дзюдо IJF

"Я сюда приехал, чтобы поддержать наших спортсменов. Добавить им мотивации. У нас сильные дзюдоисты, которые могут завоевать медали. Я призываю всю страну поддержать их", - заявил спортсмен.

Напомним, Елдос Сметов является самым титулованным казахстанским дзюдоистом. Он завоевывал весь комплект олимпийских медалей (серебро Рио-2016, бронза Токио-2020, золото Париж-2024).

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