"Какая ты безупречная": фигуристка Камила Валиева выложила фото в платье с открытым животом

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новые фотографии со своего отдыха в Instagram и собрала комплименты от своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Фигуристка Камила Валиева выложила в соцсетях новые фото со своего отдыха. На кадрах Валиева предстала в бежевом платье на одно плечо, с разрезом на животе.

"Закат", - подписала снимки спортсменка

Публикация уже набрала более 25 тыс. лайков.

"Нет слов, Камила, какая ты безупречная", "Как можно быть такой красивой?", "Шикарная", "Красивая Камила наслаждается красотой заката",- - написали под постом поклонники.

На официальном сайте МОК говорится, что Камила Валиева ⁠- фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира среди юниоров (2020 год), победительница финала серии гран-при среди юниорок (2019 год).

Кроме того, Камила ⁠- обладательница мирового рекорда среди юниоров по сумме баллов за две программы - 227.30.

Напомним также, что девушка оказалась в центре допингового скандала во время пекинской Олимпиады.

Об обнаружении допинга у Валиевой стало известно 8 февраля 2022 года во время Олимпиады в Пекине - на следующий день после командного турнира, в котором фигуристка стала чемпионкой в составе российской сборной. Позднее CAS позволил спортсменке участвовать в индивидуальных соревнованиях, где она заняла четвертое место.

В январе 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой и дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года.

Спортсменка объясняла наличие триметазидина в одной из своих проб. Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм через загрязненную пищу, а именно после употребления клубничного десерта, приготовленного дедушкой фигуристки. Якобы мужчина готовил еду на разделочной доске, где до этого измельчал свои лекарства.