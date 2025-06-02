"Топ Казахстана": Сабина Алтынбекова восхитила поклонников элегантным образом

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась с поклонниками новыми фотографиями в Instagram - спортсменка вышла в свет в элегантном образе, передает NUR.KZ.

Сабина опубликовала серию фотографий в белоснежном платье.

"Выходные были насыщенными", - написала Алтынбекова под публикацией.

Элегантное платье, которое волейболистка выбрала для выхода в свет, подчеркнуло ее стройную фигуру.

"Единственная и неповторимая", "Самая красивая девушка, топ Казахстана", "Пусть все девушки будут такими же красивыми", "Статная, аристократка", - писали фанаты.

Напомним, в марте 2025 года девушка объявила о разводе. Признание она опубликовала в соцсетях.

Позже Сабина Алтынбекова рассказала об отношениях ее сына с бывшим мужем после развода. Один из подписчиков задал вопрос о чувствах девушки, у которой, как он выразился, "сын растет без отца".

"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", - ответила спортсменка.

Также Алтынбекова рассказала, что во время игр за ребенком присматривает ее мама. По словам Сабины, на соревнования она ездит с сыном, а также берет с собой маму и сестренку.

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