25-летняя чемпионка по боксу из Англии умерла через две недели после свадьбы

Британская спортсменка Джорджия О’Коннор скончалась через две недели после своей свадьбы. В начале этого года 25-летней девушке диагностировали онкологическое заболевание.
О кончине спортсменки сообщила Федерация бокса Англии в Instagram.
"Мы глубоко опечалены кончиной Джорджии О’Коннор. Талантливая боксерша и любимый член любительского боксерского сообщества, многих вдохновила своими достижениями на ринге и своим духом вне него.
Наши мысли с ее близкими в это непростое время", - говорится в сообщении федерации.
В ведомстве отметили, что Джорджия завоевала золото на Юношеских играх Содружества 2017 года, серебро и бронзу на Юношеском чемпионате мира и еще множество медалей на юношеских чемпионатах.
По данным РИА Спорт, в январе 2025 года О'Коннор сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание.
При этом она раскритиковала Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) за то, что врачи с октября 2024 года игнорировали ее просьбы провести обследование на наличие рака. Тогда ей диагностировали язвенный колит.
Как пишет издание, на профессиональном ринге О'Коннор одержала победы во всех трех поединках. А 9 мая спортсменка вышла замуж.
По данным портала "Чемпионат", Джорджии было всего 25 лет.
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Напомним, ранее сообщалось, что в возрасте 33 лет умер футболист сборной Израиля Гади Кинда. По данным СМИ, он также страдал онкологическим заболеванием.
А в начале недели стало известно о смерти российского хоккеиста Олега Гофмана, выступавшего за казахстанский ХК "Бейбарыс". Ему было 23 года. Сообщалось, что Гофман умер в результате несчастного случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2248035-25-lentnyaya-chempionka-po-boksu-iz-anglii-umerla-cherez-dve-nedeli-posle-svadby/