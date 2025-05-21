Футболист сборной Израиля умер в 31 год

Умер израильский футболист Гади Кинда, выступавший за "Маккаби" из Хайфы и национальную сборную. Ему был всего 31 год, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Спорт".

О кончине футболиста сообщила пресс-служба ФК "Маккаби".

Между тем израильские СМИ пишут, что Кинда страдал от онкологического заболевания. В начале мая его госпитализировали в больницу Хайфы. Позже он был переведен в медицинский центр в Тель-Авиве, где и скончался.

По данным издания, Кинда родился в Эфиопии. Когда ему было три года, его семья эмигрировала в Израиль. Он начал карьеру в "Ашдоде", затем играл за "Бейтар" (Иерусалим).

В 2020 году перешел в клуб MLS "Спортинг Канзас-Сити", где провел четыре сезона. В начале 2024 года вернулся в Израиль, подписав контракт с "Маккаби".

Свой последний матч он провел 29 марта.

За сборную Израиля Кинда дебютировал в 2020 году в товарищеском матче против команды Черногории. Полузащитник успел провести за национальную команду 10 игр.

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