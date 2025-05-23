"Алина, что с губами?": Загитову спросили о пластических операциях

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова дала интервью своей экс-сопернице Евгении Медведевой в шоу "БеС Комментариев" и развеяла все слухи о своих губах.

Медведева напомнила Загитовой о том, что в интервью Наде Стрелец спортсменка призналась, что увеличила губы, позже заявляла, что уменьшила их. Женя попросила поставить точку в этом вопросе.

"Алина, что с губами?" - спросила Медведева.

Загитова эмоционально ответила на этот вопрос.

"Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. На самом деле каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы. И это как раз было в тот момент, когда мне поставили брекеты", - объяснила она.

Также Медведева поинтересовалась мнением Загитовой о пластических операциях.

"Если человеку что-то не нравится в себе, не вижу ничего против того, чтобы исправить. Чтобы он потом смотрел на себя в зеркале: "Блин, какой я классный!" Если это повышает твою самооценку, а она очень важна в жизни, я не вижу в этом ничего такого", - ответила фигуристка.

Напомним, в декабре 2024 года олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась в том, что сделала себе губы.

"Кстати, я никогда об этом не говорила, - вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья!" - заявила фигуристка в интервью.

В апреле текущего года Алина ответила хейтерам, которые негативно высказывались о ее внешности - многие раскритиковали новый образ спортсменки.

Она пригрозила заблокировать своих поклонников за оскорбительные комментарии после смены имиджа. Также девушка пожаловалась, что в подростковом возрасте не пережила "бунтарский период", поэтому переживает его сейчас.

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