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"Стремлюсь стать лучше": Загитова пригрозила заблокировать фанатов, критикующих ее новый образ

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Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Российская фигуристка, чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова пригрозила заблокировать своих поклонников за оскорбительные комментарии после смены имиджа, передает NUR.KZ.

Загитова перекрасила волосы в фиолетовый цвет и поделилась результатами на своем канале в Telegram, опубликовав видеозаметку.

Спортсменка призналась, что в подростковом возрасте не пережила "бунтарский период", поэтому переживает его сейчас.

Она также попросила своих подписчиков поделиться своим мнением о своем новом образе в комментариях. Однако позже фигуристка опубликовала новый пост, посвященный по всей видимости, тем, кто оставил негативные комментарии.

"Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться.

Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.

Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы", - заявила девушка.

Сейчас под первым роликом остались лишь положительные комментарии.

По информации "Вокруг ТВ", Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Отмечается, что ее назвали в честь гимнастки Алины Кабаевой.

Отец Загитовой является тренером хоккейной командой, а мать мечтала быть фигуристкой, однако у нее этого не вышло. Родители отдали дочь на этот вид спорта, где Алина добилась ошеломительных успехов.

На крупных турнирах Загитова дебютировала в 2016 году, а к 2019 году она смогла стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2232317-stremlyus-stat-luchshe-zagitova-prigrozila-zablokirovat-fanatov-kritikuyushchih-ee-novyy-obraz/