Фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась в том, что сделала себе губы - спортсменка дала интервью, передает NUR.KZ.

Загитова побеседовала с ведущим YouTube-канала "ProПУСК".

"Кстати, я никогда об этом не говорила, - вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья!" - заявила фигуристка.

Алина также поделилась своими мыслями о негативе, с которым сталкивается в социальных сетях. По словам спортсменки, ее скромность иногда играет с ней злую шутку - вызывает у многих хейт.

По информации "Вокруг ТВ", Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Отмечается, что ее назвали в честь гимнастки Алины Кабаевой. Отец Загитовой является тренером хоккейной командой, а мать мечтала быть фигуристкой, однако у нее этого не вышло. Родители отдали дочь на этот вид спорта, где Алина добилась ошеломительных успехов.

На крупных турнирах Загитова дебютировала в 2016 году, а к 2019 году она смогла стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. В настоящее время Алина больше участвует в ледовых шоу - с 2020 года она переключилась на этот вид деятельности. Кроме того, Загитова работала в качестве ведущей ряда проектов, связанных со спортом, на "Первом канале".