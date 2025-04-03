Бодибилдер и звезда Netflix умер во время тренировки в спортивном зале

Немецкий бодибилдер и актер Витторио Пирбазари умер в спортзале - 44-летний спортсмен упал замертво во время тренировки. Смерть звезды Netflix подтвердил актер и режиссер Саид Ибрагим.

Ибрагим в своем профиле в Instagram записал видео, в котором сообщил о смерти Пирбазари.

"У Вито было мягкое сердце, как у десятилетнего ребенка", - сказал он.

Как пишет Bild, за последнее время бодибилдер получил несколько серьезных травм. Сначала он перенес операцию на грудных мышцах - спортсмен заявлял, что грудная мышца была оторвана.

После Пирбазари попал в аварию, в которой повредил позвоночник и ноги.

В конце марта спортсмен сообщил, что возвращается к тренировкам после 12-недельного перерыва. За день до смерти, как пишет издание, актер публиковал в соцсетях информацию о том, что пока занимается на беговой дорожке.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт на беговой дорожке, однако официального подтверждения пока нет.

Сообщается, что Пирбазари входил в известную группу Hardgainer Crew, состоящую из успешных фитнес-ютуберов.

По информации IMDb, Витторио Пирбазари прославился как актер после участия в сериале от Netflix "Берлинские легавые" в 2018 году.