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"Распускал руки": Ангелина Лукас рассказала, как выбила зуб мужчине

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

Чемпионка мира по версии IBO из Казахстана Ангелина Лукас рассказала в интервью Sport+ Qazaqstan о том, как ей пришлось применить свои навыки в реальной жизни - в драке с мужчиной.

Боксерша рассказала, что мужчина начал распускать руки и даже замахнулся на нее, однако ей пришлось его остановить - сработал рефлекс, как отметила сама Ангелина.

"Мужчина начал распускать руки и замахнулся на меня. У меня сработала реакция - ударить вразрез. И я ударила", - рассказала она.

После этого случая, напомнила спортсменка, она дала интервью, в котором призналась, что выбила обидчику зуб.

"Я остановила парня с одного удара. Его нахальное поведение", - отметила она.

Лукас возмутилась тем, что после этого случая многие люди начали говорить, что Ангелина агрессивная.

"Но я подумала, почему к нам, женщинам, такое отношение, почему никто не говорит о том, что мужчина позволил себе распускать руки, полез к девушке. Я считаю, что все правильно сделала, считаю, что девушка должна за себя постоять", - считает боксерша.

Она также признала тот факт, что профессиональные спортсмены не должны без веской причины применять свои навыки - когда существует риск.

"Тем более я его предупреждала", - добавила она.

В итоге, по ее словам, они разошлись дружно - мужчина даже извинился.

Напомним, что в октябре прошлого года Ангелина завоевала титул чемпионки мира по версии организации IBO.

Также отметим, что недавно спортсменка ответила на слухи о смене гражданства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2243052-raspuskal-ruki-angelina-lukas-rasskazala-kak-vybila-zub-muzhchine/