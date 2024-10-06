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Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира

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Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Профессиональная девушка-боксер из Казахстана Ангелина Лукас одержала 11-ю победу на ринге и завоевала титул чемпионки мира по версии организации IBO, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Отечественная спортсменка выступила на вечера бокса в Бангкоке (Таиланд). Ее соперницей выступила представительница Аргентины Дебора Анаи Лопес (21-2-1).

Поединок в наилегчайшей женской весовой категории, рассчитанный на десять раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой Ангелины Лукас судейским вердиктом.

Таким образом, казахстанка одержала 11-ю победу на профессиональном ринге и стала обладательницей вакантного пояса IBO. Это третий титул боксерши в этом году, ранее она стала обладательницей чемпионских титулов WIBF и WBF.

Напомним, что 27-летняя Лукас дебютировала в профи в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170618-angelina-lukas-zavoeval-titul-chempionki-mira/

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