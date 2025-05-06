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Менталитет и язык: Дамир Исмагулов рассказал, почему решил перебраться в Казахстан

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший топовый легковес UFC Дамир Исмагулов в интервью "Вестнику ММА" рассказал о том, почему решил перебраться в Казахстан из России и связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной, передает NUR.KZ.

Сам Дамир является уроженцем Оренбургской области - он подчеркивает, что не забывает свою малую родину.

"Там мои родители живут, там похоронены мои предки", - отметил боец.

Тем не менее спортсмен решил продолжить свою жизнь в Казахстан.

"Я переехал в Казахстан, потому что думаю, что для меня, для моей семьи и для моих детей здесь лучше будет. Потому что мусульманская страна - это раз. Во-вторых, есть мечети, есть халяльная еда. И я хочу, чтобы мое дальнейшее поколение уже чуть по-другому воспитывалось. Чтобы был менталитет более казахский, чтобы они знали казахский язык", - ответил Исмагулов.

Боец добавил, что в Казахстане ему комфортно и удобно.

"Но это не говорит о том, что я забыл, где я родился, где я вырос. Я приезжаю в Оренбургскую область, в свой Первомайский район, в поселок Ударный, и там я так же, как дома, это мое родное место. Этого никто у меня не отнимет", - подчеркнул спортсмен.

Напомним, Дамир Исмагулов стал первым этническим казахом в UFC.

В лучшей лиге мира Исмагулов шел на серии из пяти побед, но затем потерпел поражения от Армана Царукяна и Гранта Доусона. Затем соглашение с UFC завершилось.

В январе этого года сообщалось, что Исмагулов перешел в лигу GFL, куда взяли многих бывших бойцов UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2242653-mentalitet-i-yazyk-damir-ismagulov-rasskazal-pochemu-reshil-perebratsya-v-kazahstan/