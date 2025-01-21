Казахстанцы Исмагулов и Агапова перешли в новую американскую лигу ММА

Американский промоушен Global Fight League объявил о переходе двух казахстанских бойцов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт организации.
О создании новой ММА-лиги было объявлено в конце 2024 года. В ростер GFL вошли многие известные возрастные бойцы с опытом выступления в ведущих промоушенах. Среди них кубинец Йоэль Ромеро, бразильцы Маурисио Руа, Джуниор дос Сантос и Марлон Мораес, гаитянин Овинс Сент-Прю, американцы Тайрон Вудли и Люк Рокхолд, россияне Абубакар Нурмагомедов и Алексей Олейник, белорус Андрей Орловский, нидерландец Гегард Мусаси и другие.
Теперь в GFL объявили о подписании контракта с казахстанцами Дамиром Исмагуловым и Марией Агаповой. Оба имеют опыт выступлений в UFC. Причем Агапова стала первой женщиной из Казахстана в сильнейшем промоушене. Ранее в GFL также перешли отечественные бойцы Гамлет Асланов и Магомед Кабардиев.
На момент публикации первый турнир в истории промоушена не анонсирован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2213823-kazahstancy-ismagulov-i-agapova-pereshli-v-novuyu-amerikanskuyu-ligu-mma/