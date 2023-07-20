"Трудности всегда были и будут": Дамир Исмагулов прокомментировал свое увольнение из UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Дамир Исмагулов прокомментировал свое увольнение из UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

По словам 32-летнего казахского бойца, трудности всегда были и будут.

"Оглядываясь назад, понимаешь, сколько ты уже прошел. Взлеты и падения преследуют постоянно, но всегда знал, что и этот путь нужно пройти достойно. Поражения — это для меня не трагедия, это стимул работы над собой. Нужно начать сначала, но уже более грамотно исправить ошибки и вернуться, а трудности — они всегда были и будут.

Я как вспомню, что год был на костылях, а потом еще два года учился ходить заново, — вот это было тяжелое время, но по воле Всевышнего я вернулся тогда, вернусь и сейчас. Обнимаю, но не всех", - написал Исмагулов на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня стало известно об исключении Дамира из ростера UFC. В этой лиге Исмагулов провел семь боев, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2029389-trudnosti-vsegda-byli-i-budut-damir-ismagulov-prokommentiroval-svoe-uvolnenie-iz-ufc/