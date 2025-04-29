СМИ: экс-чемпион UFC сбил насмерть 17-летнюю девушку

В СМИ Камеруна появилась информация о том, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сбил насмерть 17-летнюю девушку, передает Championat.
Сообщается, что трагедия произошла во время езды на мотоцикле. Издание пишет, что спортсмен немедленно бросился на помощь девушке и доставил ее в больницу.
Также сообщается, что ей была проведена операция, однако спасти пострадавшую не удалось - такая информация была опубликована на портале Le Bled Parle.
По информации РБК, другое местное издание, Actu Cameroun, пишет, что автомобиль спортсмена врезался в мотоцикл, на котором ехала погибшая.
Отмечается, что сам спортсмен заявлений о произошедшем пока не делал.
Напомним, что около года назад в семье Нганну произошла страшная трагедия - у спортсмена умер сын, которому было 15 месяцев. Тогда экс-чемпион UFC эмоционально высказался о своей потере, назвав жизнь "несправедливой и безжалостной".
Спустя полгода Фрэнсис вернулся в спорт, боец перешел в лигу PFL, и свой первый бой в новом промоушне, который завершился победой, он посвятил умершему сыну. Во время интервью Нганну не смог сдержать слез.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2240283-smi-eks-chempion-ufc-sbil-nasmert-17-letnyuyu-devushku/