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СМИ: экс-чемпион UFC сбил насмерть 17-летнюю девушку

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Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В СМИ Камеруна появилась информация о том, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сбил насмерть 17-летнюю девушку, передает Championat.

Сообщается, что трагедия произошла во время езды на мотоцикле. Издание пишет, что спортсмен немедленно бросился на помощь девушке и доставил ее в больницу.

Также сообщается, что ей была проведена операция, однако спасти пострадавшую не удалось - такая информация была опубликована на портале Le Bled Parle.

По информации РБК, другое местное издание, Actu Cameroun, пишет, что автомобиль спортсмена врезался в мотоцикл, на котором ехала погибшая.

Отмечается, что сам спортсмен заявлений о произошедшем пока не делал.

Напомним, что около года назад в семье Нганну произошла страшная трагедия - у спортсмена умер сын, которому было 15 месяцев. Тогда экс-чемпион UFC эмоционально высказался о своей потере, назвав жизнь "несправедливой и безжалостной".

Спустя полгода Фрэнсис вернулся в спорт, боец перешел в лигу PFL, и свой первый бой в новом промоушне, который завершился победой, он посвятил умершему сыну. Во время интервью Нганну не смог сдержать слез.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2240283-smi-eks-chempion-ufc-sbil-nasmert-17-letnyuyu-devushku/